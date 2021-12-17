Барнаул, 17 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 17 декабря 2021 года, с начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 75 (всего 4712). Это один из самых самых рекордных показателей за все время пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7660 человек, причём 25 (-4) из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Суточный прирост выявленных заражённых составил 506 (+3). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 112 820 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 89 440 человек (+760 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 609 (+14 за сутки), из них 234 подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (23 004 человека, +80 за сутки) и ОРВИ (79 944 человека, +416 за сутки).

И это при том, что количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 7046 (на 1814 меньше, чем сутками ранее).

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