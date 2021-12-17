Ярославль, , 11:08 — REGNUM В Ярославле следственный комитет опубликовал информацию о мужчине, который разыскивается за изнасилование. Правоохранители попросили СМИ и горожан помочь поймать подозреваемого. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета России по Ярославской области.

Скриншот из видео, опубликованного Следственным комитетом Yaroslavl.sledcom.ru

«Приметы подозреваемого: возраст 20−25 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы черные, вьющиеся, глаза темно-карие, кожа смуглая. На момент совершения преступления был одет: пуховик черного цвета, средней длины с капюшоном, голубые джинсы, черные кроссовки. При наличии информации, способной оказать помощь в розыске, просьба сообщить в следственный отдел по телефонам: 8−962−209−00−45, 8−962−209−00−08, 8(4852) 42−97−87; 42−97−86, либо по телефону 02», — рассказали в СКР по Ярославской области.

Само преступление было совершено в марте 2021 года в подъезде одного из домов на Московском проспекте в Ярославле.