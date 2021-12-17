Варшава, , 11:06 — REGNUM Благодаря грамотной программе развития сельского хозяйства Россия возвращает себе место сильного игрока на глобальном рынке аграрной продукции. Об этом 17 декабря говорится в статье Анджея Щенсняка под названием «А когда-то она не могла себя прокормить…» в еженедельнике Myśl Polska.

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«Рядом с нами возрождается продовольственная сверхдержава: Россия, огромная страна, которая не могла сама себя прокормить, даже когда была еще больше, возвращается на международный аграрный рынок», — отмечает автор публикации.

Также он уточнил, что на протяжении последних лет Россия бьет рекорды по экспорту своей сельскохозяйственной продукции, объем которого в 2020 году составил $30 млрд и в нынешнем году вырос еще на 20%. При этом в основном эти поставки осуществлялись в страны Европы, а также в Турцию и Китай.

Кроме того, Щенсняк указал, что после развала 1990-х в начале 2000-х годов президент России Владимир Путин воспользовался благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке нефти для преодоления кризиса и уже в 2004 году была создана программа развития сельского хозяйства.

Помимо того, автор добавил, что Россия шаг за шагом двигалась в этом вопросе, несмотря на трудности, а введённые в 2014 году антироссийские санкции Запада «разбудили спящего сельскохозяйственного медведя».

«Запрет на импорт продуктов из Европы (последствия которого до сих пор болезненно ощущают на себе, в частности, польские садоводы), а одновременно появление целого набора мер поддержки со стороны государства сыграли роль пускового механизма. Сейчас мы видим результаты этого процесса: российские товары идут на мировой рынок», — пояснил эксперт.

При этом он также отметил, что у России, обладающей 10% пахотных земель в мире, имеется огромный потенциал, хотя есть и осложнение в виде резких колебаний погоды. В связи с этим Щесняк делает вывод о том, что через несколько лет Россия станет продовольственной сверхдержавой.

«Если не разразится какой-нибудь войны, через несколько лет Россия станет не только ядерной и энергетической, но еще продовольственной сверхдержавой», — заключил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области на поддержку хлебопекам и мукомолам в 2021 году было направлено 97,9 миллионов рублей бюджетных средств.