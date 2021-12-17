Великий Новгород, , 11:09 — REGNUM В Новгородской обмаслит в зоне отключения электроэнергии до сих пор находятся 244 населенных пункта, 2714 человек. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Аварийные службы возвращают электроснабжение T.me/offshestakoff

По данным на 10:00 мск 17 декабря, наиболее сложная ситуация остается в Хвойнинском, Окуловском, Пестовском, Мошенском и Крестецком районах. Для временного подключения объектов используются дизельные генераторы, их заправка осуществляется за счёт «Россетей».

"Всего работают 107 бригад, 475 человек и 103 единицы техники. «Россети» планируют закончить аварийно-восстановительные работы до воскресенья», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в свою очередь в компании «Россети Северо-Запад», электроснабжение уже восстановлено в Валдайском, Маловишерском, Маревском, Новгородском, Поддорском, Старорусском и Холмском районах Новгородской области. 118 бригад компании продолжают работать на линиях до полной ликвидации последствий непогоды. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей. Все социальные объекты получают электроэнергию в полном объёме.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть социальных объектов Новгородчины остались без света из-за непогоды