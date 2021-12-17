София, 17 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон выразил свою поддержку новому кабинету министров Болгарии в стремлении Софии укрепить контакты с партнерами по Североатлантическому альянсу в военных отраслях. Об этом в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает 17 декабря «Радио Болгария».

Капитолий. Вашингтон

Согласно официальной информации, глава американского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что в ближайшее время правительство Болгарии выделит дополнительные средства на реализацию программ сотрудничества с США и другими ведущими странами НАТО.

«Блинкен подтвердил желание Белого Дома оказывать всеобъемлющую поддержку инициатив Софии в вопросах обороны», — говорится в заявлении болгарского правительства.

Напомним, ранее представители правительства Болгарии высказались в пользу увеличения военного присутствия США на болгарской территории. Кроме того, София объявила о намерении приобрести у Вашингтона новые виды вооружений.