Уфа, , 11:08 — REGNUM 496 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в регионе выявили 116 309 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 105 360 человек, в том числе 405 победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в республике констатировали смерть 22 пациентов с COVID-19. Прививку от этой инфекции получили 2 123 742 человека, завершили вакцинацию 1 941 030 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 декабря в регионе за сутки выявили 495 носителей коронавируса.