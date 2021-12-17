Барнаул, 17 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 17 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 116 459 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4587 человека. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Donland.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 88 120 жителей региона получили первую прививку (на 7582 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составляет 975 077 человек (всего +8135 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 53 262 ревакцинированных (+424 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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