Москва, , 11:02 — REGNUM По итогам торгов 16 декабря нефть отошла от локальных максимумов, закрывшись в символическом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Транспортировка нефти Quartl

«Сегодня, 17 декабря, нефть марки Brent остается под отметкой $75 за баррель и торгуется с небольшим нисходящим уклоном, продолжая осциллировать в районе нисходящей 20-дневной скользящей средней.

Котировки испытывают трудности с выбором четко заданного направления на фоне противодействующих факторов. С одной стороны, поддержку Brent оказывает локальное ослабление доллара, который продолжает занимать оборонительную позицию после заседания ФРС.

С другой стороны, потенциал роста нефти продолжает сдерживать новый штамм «Омикрон», который распространяется по миру, омрачая перспективы роста глобального спроса на фоне растущей угрозы введения новых ограничений.

На этом фоне снизился и общий спрос на риск — азиатские площадки провели сессию пятницы на отрицательной территории вслед за Уолл-стрит.

Вследствие неудачных попыток роста Brent завершает торговую неделю с потерями, оставаясь в локальном диапазоне, ограниченном скользящими средними.

Ожидать уверенного возвращения выше зоны $75−76 по-прежнему не стоит, тогда как риск снижения под отметку $74 сохраняется», — считает эксперт.

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