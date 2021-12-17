Вашингтон, 17 декабря 2021, 11:01 — REGNUM Журнал PC Gamer составил рейтинг комиксов на основе серии романов Анджея Сапковского «Ведьмак». Статья была опубликована 17 декабря на сайте издания.
Последние четыре места автор статьи Джоди Макгрегор отдал комиксам «Исчезающие воспоминания» (Fading Memories), «Плач ведьмы» (Witch's Lament), «Благо народа» (Reasons of State) и «Угрызения совести» (Matters of Conscience). Пятую и четвёртую позиции заняли «Дом из стекла» (House of Glass) и «Из плоти и пламени» (Of Flesh and Flame), третью и вторую — «Дети лисицы» (Fox Children) и «Убивая монстров» (Killing Monsters).
Место лидера досталось комиксу «Проклятие воронов» (Curse of Crows) Пола Тобина и Петра Ковальски, изданием которого занималась компания Dark Horse Comics.
Напомним, 17 декабря 2021 года состоится премьера второго сезона сериала «Ведьмак», главную роль в котором исполняет Генри Кавилл. Шоу показывает онлайн-кинотеатр Netflix.
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