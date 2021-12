Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Журнал PC Gamer составил рейтинг комиксов на основе серии романов Анджея Сапковского «Ведьмак». Статья была опубликована 17 декабря на сайте издания.

Обложки комиксов о Ведьмаке

Последние четыре места автор статьи Джоди Макгрегор отдал комиксам «Исчезающие воспоминания» (Fading Memories), «Плач ведьмы» (Witch's Lament), «Благо народа» (Reasons of State) и «Угрызения совести» (Matters of Conscience). Пятую и четвёртую позиции заняли «Дом из стекла» (House of Glass) и «Из плоти и пламени» (Of Flesh and Flame), третью и вторую — «Дети лисицы» (Fox Children) и «Убивая монстров» (Killing Monsters).

Место лидера досталось комиксу «Проклятие воронов» (Curse of Crows) Пола Тобина и Петра Ковальски, изданием которого занималась компания Dark Horse Comics.

Напомним, 17 декабря 2021 года состоится премьера второго сезона сериала «Ведьмак», главную роль в котором исполняет Генри Кавилл. Шоу показывает онлайн-кинотеатр Netflix.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix анонсировал спецэпизод сериала «Ведьмак»