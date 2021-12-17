Псков, 17 декабря 2021, 11:04 — REGNUM Энергетики восстановили основную линию электропередачи в Псковской области, которая была повреждена из-за непогоды — две недели в регионе шли снегопады, а с потеплением начались ледяные дожди. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».
В настоящий момент в сетях 6−10кВ аварийных отключений нет, потребители запитаны по резервным схемам и от резервных источников снабжения электроэнергией.
«Сейчас энергетики отрабатывают и восстанавливают электроснабжение по индивидуальным заявлениям граждан», — добавили в компании.
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