Псков, , 11:04 — REGNUM Энергетики восстановили основную линию электропередачи в Псковской области, которая была повреждена из-за непогоды — две недели в регионе шли снегопады, а с потеплением начались ледяные дожди. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Восстановление электроснабжения после непогоды Пресс-служба «Россети Северо-Запад»

В настоящий момент в сетях 6−10кВ аварийных отключений нет, потребители запитаны по резервным схемам и от резервных источников снабжения электроэнергией.

«Сейчас энергетики отрабатывают и восстанавливают электроснабжение по индивидуальным заявлениям граждан», — добавили в компании.

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