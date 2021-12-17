Москва, 17 декабря 2021, 10:59 — REGNUM В комплексе «Федерация» международного делового центра «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром, сообщает 17 декабря ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествие случилось днём 16 декабря по адресу: Пресненская набережная, 12. Лифт сорвался на уровне 27 этажа и пролетел до 14-го этажа, где резко затормозил. Находившийся в кабине пассажир выжил, но получил ушиб поясницы.
Сообщается, что полиция проводит доследственную проверку.
Комплекс «Федерация» МДЦ «Москва-Сити» состоит из двух башен — «Запад» и «Восток».