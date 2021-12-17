Бухарест, , 10:59 — REGNUM Мэр городского образования Белеци-Негрешти (Юго-Восток Румынии) Михай Марин задержан за попытку поджога здания местной администрации и уничтожения главных финансовых документов региона. Об этом 17 декабря сообщил румынский телеканал «Digi24».

По предварительным данным, в ночь с 12 на 13 декабря глава администрации облил кабинеты корпуса мэрии бензином и поджег их, заблаговременно похитив из сейфов бухгалтерские отчеты.

Позднее Марин был обнаружен полицией после совершенного им ДТП: внедорожник мэра упал в канаву в одном из населенных пунктов за 250 километров от Белеци-Негрешти. От медицинского освидетельствования чиновник, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, отказался и исчез с места происшествия. Впоследствии Марина поймали в реке Арджеш, где он принимал водные процедуры.

Как ожидается, в ближайшее время будет проведено психиатрической освидетельствование чиновника. Если его признают вменяемым, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.