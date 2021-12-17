Наблус, Палестина, 17 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Многочисленные столкновения между палестинцами и израильскими поселенцами начались на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает информационное агентство Quds, беспорядки начались после того, как палестинцы расстреляли машину поселенцев в городе Наблус.

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В результате нападения один человек погиб и ещё один получил ранения. После сообщений об инциденте группы израильтян начали нападать на палестинские лавки и жилые дома. В деревне Карют к юго-востоку от Наблуса ранения получили несколько палестинцев, которые были доставлены в больницу.

По данным Al-Quds, израильская полиция предпочитает не вмешиваться в происходящее.

Как сообщалось ранее, силовики идут розыск палестинцев, напавших на машину еврейских поселенцев в Наблусе. Полицейские изымают записи с камер местных магазинов и проводят обыски в жилых домах.