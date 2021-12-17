Брюссель, 17 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес выступил в защиту выполнения всех судебных постановлений, в том числе постановления, требующего, чтобы 25% уроков в каталонских школах преподавались на испанском языке. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по окончанию заседания Европейского совета в Брюсселе.

SPD Schleswig-Holstein Педро Санчес

При этом он попросил не политизировать использование языков.

Санчес также напомнил о преследованиях, которым подверглась семья мальчика из каталонского города Канет-де-Мар, требовавшего преподавания на испанском языке.