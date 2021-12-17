Кабул, 17 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Афганистан назначил исполняющим обязанности представителя республики при Организации Объединенных Наций Насира Ахмада Фаика. Об этом говорится в заявлении представительства Афганистана, опубликованном в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Отмечается, что Фаик был назначен вместо ранее занимавшего должность постпреда Гулама Исакзая.

После назначения нового человека представительство страны продолжит усилия по развитию тесного сотрудничества с руководством ООН, добавили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании Совета ООН по правам человека, посвященному Афганистану, заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Неда Аль-Нашиф выразила обеспокоенность гуманитарным кризисом в стране и нарушениями прав человека, в особенности прав женщин.

Читайте также: Состоялось заседание Совета ООН по правам человека, посвящённое Афганистану