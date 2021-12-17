Пекин, , 11:14 — REGNUM В TikTok появилось сразу несколько функций для редактирования роликов. Об этом 16 декабря сообщил Endadget.

TikTok Chantelle van Heerden

Как отмечает СМИ, пользователи теперь смогут добавлять на фон в своих роликах GIF-изображения из приложения Giphy. В соцсети также появилась кнопка Visual Enhancement, которая автоматически улучшит ролик за счёт цветокоррекции и редактирования экспозиции. Пользователи TikTok ещё смогут загружать видео с разрешением 1080р.

Ранее в TikTok начали тестировать сервис для игрового стриминга под названием TikTok Live Studio. Новое программное обеспечение позволит транслировать видео прямо в в нём, не выходя со своей учетной записи в соцсети.

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