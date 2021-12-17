Волгоград, , 10:56 — REGNUM Обвинения по пяти статьям предъявили 29-летнему уроженцу Ульяновска следователи управления СКР по Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе ведомства. Мужчина сбежал из колонии-поселении, ограбил и изнасиловал школьницу в Волгограде и женщину в Астрахани.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Злоумышленник отбывал наказание за совершение имущественных преступлений в колонии-поселения Ульяновской области. Он трудился подсобным рабочим в одной из исправительных колоний и 4 октября 2021 года, воспользовавшись удобным моментом, сбежал из-под надзора.

Мужчина приехал в Волгоград, где 10 октября напал на 15-летнюю школьницу, надругался над ней и ограбил. Затем злоумышленник отправился в Астрахань и 14 октября совершил похожее преступление — его жертвой стала 27-летняя женщина.

Подозреваемого задержали 15 октября и этапировали в Волгоград, где возбуждено и расследуется уголовное дело.