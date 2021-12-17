Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Общественный транспорт Ростова-на-Дону готов к работе в зимний период. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Зима

Центр интеллектуальной транспортной системы занимается сбором данных о дорожных условиях на транспортных артериях и оперативно оповещает все городские службы о ситуации на дорогах. Практика показала, что нередко снегопад нарушает движение пассажирского транспорта до магистральных улиц. В целях недопущения таких ситуаций приобретена специальная техника.

Ряд перевозчиков закупили вагоны-снегоочистители, другие заключили договоры с подрядными организациями на расчистку дорог.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 17 декабря ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ожидается мороз и снегопад.