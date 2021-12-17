Нижний Новгород, , 10:52 — REGNUM Работы по строительству первого и третьего этапов IV очереди обхода Нижнего Новгорода выполнены на 60%. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Строящийся обход Нижнего Новгорода Пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

До настоящего момента завершены запланированные на этот год работы по расширению проезжей части. На 7 км участка автодороги выполнено устройство дорожной одежды и нижнего слоя покрытия. На отрезке с 467 по 468 км построена разворотная петля, а также две площадки отдыха. Выполнено укрепление откосов растительным грунтом с засевом многолетних трав.

Сейчас на участке установлены 406 из 610 опор освещения со светодиодными фонарями. Под дорогой для отвода воды обустроено 14 из 16 водопропускных труб. В целом работы по реконструкции и строительству основного хода автодороги выполнены на 70%. В следующем году с началом дорожного сезона стартует укладка верхних завершающих слоев дорожного покрытия.

Зимой продолжится строительство развязки у деревни Малиновка на 473 км автодороги. На данный момент готовность объекта составляет 65%. Мост через реку Алферовка в районе населенного пункта Работки готов на 60%.

Сейчас на участке работают около 200 человек и 136 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, работы по строительству первого и третьего участков IV очереди обхода Нижнего Новгорода будут продолжаться до 2023 года. Проектная документация по второму и четвертому этапам ранее получила положительное заключение государственной экспертизы. 28-километровый участок строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». В результате реализации проекта ожидается положительный эффект для дорожной обстановки и экологии, поскольку транзитный транспорт со стороны Москвы и Казани пойдет в обход Нижнего Новгорода. Также сократится время в пути и ускорится доставка грузов.