Москва, 17 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Новую партию гуманитарной помощи намерена 18 декабря доставить в Кабул Россия. Об этом 17 декабря сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

«Скоро пойдет третья поставка гуманитарного груза в Афганистан — 18 декабря. Как раз накануне министерской встречи Организации исламского сотрудничества, три борта привезут очередную партию гуманитарной помощи в Кабул», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Кабулов уточнил, что такая доставка является тонким намеком Западу, который только говорит о помощи афганскому населению.

«Такое ощущение, что западники ждут, когда афганские дети начнут сотнями и тысячами умирать от голода и холода, и тогда они вспомнят, что нужно свои гуманитарные декларации подкреплять делами. А мы поставляем помощь уже сейчас. Будет поставлена еда, мука, медикаменты — то, что нужно простым афганцам. Это сейчас суперзадача», — пояснил спецпредставитель президента РФ по Афганистану.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Саудовская Аравия направила два самолета с гуманитарной помощью в Афганистан.