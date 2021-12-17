Лондон, 17 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Отказ от завтрака — вредная привычка, она способствует развитию гипертонии и повышению уровня холестеринана, а также на 27% повышает риск инфаркта для мужчин. Об этом пишет The Mirror.

Пименов Юрий. Завтрак . 1970

«Мужчины, которые пропускают завтрак, больше подвержены риску набора веса, развития диабета и гипертонии, а также повышению уровня холестерина», — отметил главный автор соответствующего исследования и доцент эпидемиологии и нутрициологии Гарвардской школы Эрик Римм.

Так, одно из исследований показало, что 74% людей, пропускающих завтрак, только на две трети выполняют рекомендации по диете. Среди завтракающих людей этот процент ниже — 41%.

Учёные выявили связь между отсутствием завтрака и ожирением, диабетом, повышенным давлением и риском инсульта. Кроме того, такие люди недополучают витамины и минералы, пишет British Heart Foundation.

Специалисты отметили, что для полноценного ежедневного завтрака подойдут орехи, семена, ягоды и фрукты, цельнозерновые продукты и овощи с низким содержанием крахмала, яйца, киноа, йогурт, овсянка. Мясные и молочные продукты должны быть постными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский врач Рианна МакКлимонт назвала сокращение употребления в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров одним из способов снизить риск заболеваний сердца.

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