Москва, , 10:51 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о катастрофической ситуации на российском рынке труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала информацию о дефиците работников, который зафиксировали в РФ.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

«Говорить о катастрофической нехватке не следует. На рынке труда наблюдается структурная безработица — квалификации работников не совпадают с необходимыми навыками для заполнения имеющихся вакансий, — сказала Мирзабалаева. — Иными словами, не хватает определённых квалификаций при избытке других. Структурный дисбаланс на рынке труда усилился, поэтому и дефицит востребованных навыков вырос. Многие предприятия были вынуждены в начале пандемии сократить часть сотрудников, а теперь находятся в активном поиске подходящих кандидатур на свои вакантные рабочие места. А высвободившиеся сотрудники частично переквалифицировались, встроились в новую трудовую среду».

Как подчеркнула эксперт, растущая в РФ деловая активность — очевидна.

«Но работодатели весьма пассивно относятся к участию в подготовке необходимой рабочей силы, — сказала Мирзабалаева. — Как результат, квалификация соискателей их не устраивает. Работодатели в своем большинстве ориентированы на потребление «готового продукта» — квалифицированного специалиста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что дефицит работников в РФ будет расти.

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