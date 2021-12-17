Кемерово, 17 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области на поддержку хлебопекам и мукомолам в 2021 году было направлено 97,9 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб

«Субсидии в размере 59,8 миллионов рублей получили пять производителей муки и 38,1 миллион рублей получили 15 производителей хлеба. Главным итогом годовой работы по выплате новой субсидии является то, что её получатели, согласно правилам, зафиксировали отпускные цены на свою продукцию. Таким образом, господдержка способствовала поддержанию рентабельности предприятий отрасли, частично возместив производителям удорожание цен на сырьё, из которого они изготавливают свою продукцию», — уточнил Ариткулов.

По предварительным подсчётам, в текущем году в регионе будет произведено около 177 тыс. тонн муки пшеничной и пшенично-ржаной и около 90 тыс. тонн хлебобулочных изделий.