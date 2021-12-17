Бразилиа, 17 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Международный валютный фонд объявил 16 декабря о закрытии своего представительства в Бразилии. Подразделение в столице закроется 30 июня 2022 года, как только истечет срок полномочий нынешнего представителя МВФ. Об этом сообщает информагентство Brasil de Fato.

(сс) Javier Ignacio Acuña Ditzel Главное здание МВФ в Вашингтоне

Теперь Бразилия сможет общаться с международной организацией только в ее штаб-квартире в Вашингтоне. 15 декабря министр экономики Пауло Гедес подписал документ о прекращении сотрудничества между правительством Бразилии и фондом.

Разногласия между МВФ и Бразилией начались несколько месяцев назад, когда экономическая группа и международная организация разошлись в эконометрических моделях для оценки ВВП. 15 декабря Гедес публично раскритиковал прогнозы МВФ о состоянии бразильской экономики.

«Скажу мягко: мы увольняем МВФ. Они здесь давно, и дисбаланса было много. Я подписал указ о закрытии офиса. Можете вернуться, можете уйти» , — заявил Гедес на мероприятии Федерации промышленности в Сан-Паулу.