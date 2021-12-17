Симферополь, , 10:49 — REGNUM В Республике Крым подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 17 декабря в региональном оперативном штабе. Накануне, 16 декабря, сообщалось о 203 новых случаях заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в Крыму подтвержден 124 981 случай заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа заразившихся 115 489 человек. В том числе за последние сутки выписаны с выздоровлением 368 пациентов.

Вместе с тем, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано ещё 25 смертей пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе умерли 4014 ковид-пациентов.