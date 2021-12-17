Париж, , 10:48 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 60 866 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

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В больницах Франции за последние 24 часа было зарегистрировано 166 случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 121 171 жителя Франции.

Кроме того, во Франции выявили 310 случаев заражения штаммом «Омикрон».

На сегодняшний день 17 507 526 человек прошли ревакцинацию во Франции. С начала кампании вакцинации во Франции 52 421 522 человека получили одну инъекцию вакцины. Ещё 51 355 680 человек получили две инъекции вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы вакцинированные люди свободно перемещались в Шенгенской зоне.

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