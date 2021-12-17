Новосибирск, 17 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В наземном транспорте Новосибирска теперь можно ездить по карте «Тройка». Как заявили ИА REGNUM в департаменте транспорта Москвы, городу уже передали 450 «Троек». В Их числе карты, брелоки, браслеты и жетоны. А до Нового года у Новосибирска будет еще 3000 карт с уникальным дизайном.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Карта «Тройка» в московском метро

Соглашение с главой Новосибирской области о запуске единой билетной системы на базе карты «Тройка» в регионе было подписано ещё в октябре. В настоящее время начинается тестирование системы на одном городском маршруте.

«Новосибирская область — яркий пример города-миллионника со всеми видами общественного транспорта. Мы благодарны региону за сотрудничество и по итогам тестирования примем совместное решение о масштабировании проекта на весь наземный транспорт, а также о запуске системы в метро и железнодорожном транспорте», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Напомним, что оплатить проезд в транспорте Новосибирска также можно банковской или транспортной картой.