Уфа, , 11:07 — REGNUM Заместителя главы администрации Октябрьского района Уфы задержали по подозрению в получении взятки. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, фигурант уголовного дела потребовал от предпринимателя порядка 200 тысяч рублей за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности и за общее покровительство по службе в его пользу.

В материалах дела указано, что в конце октября 2021 года бизнесмен согласился с этим требованием и передал чиновнику две кофе-машины общей стоимостью более 47 тысяч рублей, поскольку опасался негативных последствий.

«16 декабря 2021 года в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета совестно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан, при получении оставшейся части денежных средств в сумме 150 тысяч рублей чиновник был задержан с поличным», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. На рабочем месте подозреваемого и по месту его жительства сейчас проходят обыски.

Стражи порядка изъяли деньги, предметы и документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи также устанавливают причастность подозреваемого к другим преступным фактам.