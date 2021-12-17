Лос-Анджелес, США, 17 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Джеймс Кэмерон сказал, что действие фильмов серии «Аватар» будет происходить в том числе на Земле. Об этом 17 декабря сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

Режиссёр отметил, что действие новых картин франшизы происходит «в разных мирах» точно так же, как в случае «Дюны». «(Действие — ИА REGNUM) некоторых из них происходит на Земле по мере развития сюжета», — сказал Кэмерон, не раскрывая подробностей.

Напомним, премьера фильма «Аватар 2» запланирована на 15 декабря 2022 года. Всего в рамках этой франшизы Джеймс Кэмерон хочет выпустить пять картин.