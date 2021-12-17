Элиста, 17 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Калмыкия вынес приговор 38-летнему жителю, оправдывавшему нацизм и деятельность Гитлера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в мае 2021 года в колонии №2 осуждённый нарисовал на страницах библиотечной книги нарисовал нацистскую символику и оставил запись, содержащую положительную оценку деятельности нацистской партии. Затем во время прогулки он публично одобрительно высказался о деятельности Гитлера и СС относительно ведения войны против СССР и оккупации Калмыцкой АССР в годы Второй мировой войны.

К расследованию уголовного дела были привлечены психологи и историки Российской академии наук. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.