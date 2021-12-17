Петропавловск-Камчатский, 17 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Власти Камчатки в ближайшее время снимут введённые ковидные ограничения на межмуниципальном автобусном и авиационном транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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К губернатору Владимиру Солодову обратились главы отдаленных районов, которые уверены, что эффективность ограничений уже исчерпала себя. Отмечается, что введение обязательных COVID-сертификатов на транспорте сподвигнуло некоторых жителей региона к вакцинации.

«Многие граждане, особенно из удаленных населенных пунктов, приняли для себя решение пройти вакцинацию от вируса. На сегодня эффективность этой меры себя исчерпала. Поэтому было принято решение о внесении изменений в нормативно-правовые акты», — пояснила заместитель председателя правительства Виктория Сивак.

Единственным ограничением на транспорте останется — обязательный масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на карантин из-за коронавируса 17 декабря закрыто более десяти групп в детских садах и десятки классов в школах.