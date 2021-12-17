Москва, , 10:43 — REGNUM Специальное приложение, позволяющее штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео, будет создано в России. Об этом 17 декабря сообщает портал Autonews.

Парковка

Уточняется, что новое приложение «Народный инспектор» будет создано на базе «Помощника Москвы» и до 1 июля 2022 года правительство РФ должно будет внести необходимые изменения в законодательство.

Также указывается, что указанное приложение позволит жителям страны отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки.

При этом отмечается, что штрафы, отправленные с помощью этого приложения, будут выписываться без составления протокола.

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