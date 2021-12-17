Тампа, США, , 10:43 — REGNUM Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству побед за календарный год. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба лиги.

Андрей Василевский Lisa Gansky

На счету Василевского 63 победы за год. Предыдущий рекорд принадлежал вратарю «Чикаго Блэкхоукс» Марку-Андре Флёри (62).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» одержала победу над «Оттавой» со счётом 2:1. Василевский отразил 25 бросков по своим воротам.

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