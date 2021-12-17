Зея, Амурская область, 17 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В городе Зея завершили благоустройство территории по нацпроекту «Жильё и городская среда». Сделано уличное освещение, уложена тротуарная плитка, отремонтированы фонтан и сцена, благоустроены аллеи, создана детская игровая площадка, установлены лавочки и вазоны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе правительства региона.

Yarregion.ru Благоустроенный сквер

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В городе в том числе благоустроена площадь имени Ленина. Там установили декоративные светильники, встроенное освещение вдоль тротуара, скамейки и вазоны с подсветкой. В 2020 году в городе в рамках нацпроекта проводились работы по благоустройству набережной и парка.

В 2021 году в Приамурье в целом реализуется 61 проект. Все эти работы проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В том числе благоустроены города Благовещенск, Зея, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тында, Шимановск, Сковородино, а также ЗАТО Циолковский, городское поселение Завитинск и посёлок городского типа Прогресс.

«Когда чиновники на местах болеют душой за вверенную им территорию, за благополучие ее жителей, это видно невооруженным взглядом. Тот, кто хочет, находит способ, а кто не хочет, ищет причину. Муниципальные главы должны идти в ногу со временем, изучать опыт соседей и применять все имеющиеся механизмы для создания комфорта для своих жителей», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Александра Будяк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на федеральные деньги в 2021 году будет завершено благоустройство 77 объектов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и завершены на 95%.