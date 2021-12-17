Красноярск, 17 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 677 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 164 916. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Напомним, что накануне в регионе было выявлено 726 случаев заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Ачинск и Абанский район.

Из 677 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 186 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 37 (0,4%), в Минусинске — 32 (0,5%), в Норильске — 25 (0,3%), в Сосновоборске — 21 (0,7%), в Лесосибирске — 19 (0,5%), в Дивногорске — 18 (0,5%), в Боготоле — 18 (1,8%), в Шарыпово — 10 (0,3%), в Енисейске — 10 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Абанском — 21 (1,1%), Берёзовском — 19 (0,6%), Сухобузимском — 19 (1,1%), Нижнеингашском — 19 (1,0%), Емельяновском — 17 (0,5%), Богучанском — 16 (0,5%), Курагинском — 16 (0,5%), Рыбинском — 15 (0,6%) и Ачинском — 15 (0,8%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4011 человек, снято с наблюдения — 4139. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 52 136 (-128) человек.

За последние сутки в регионе проведено 11 413 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 500 567.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом.