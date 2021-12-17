Тюмень, 17 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В тюменском моногоспитале по лечению COVID-19 в течение 2021 года скончались четыре роженицы и одна беременная женщина. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Pixabay.com Беременность

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Возраст пациенток — от 28 до 37 лет. Трое из скончавшихся были соматически здоровы, у одной — ожирение, у другой — ожирение и сахарный диабет. Двое детей у погибших родились живыми, один из них недоношенный, а в трёх случаях наступила внутриутробная гибель плода.

Все скончавшиеся пациентки получали многокомпонентную терапию в соответствии с рекомендациями, заместительную дыхательную, а в некоторых случаях почечную терапию. Проводились неоднократные телеконсультации с ведущим в стране Федеральным центром акушерства и гинекологии им. В.И. Кулакова.

Специалисты напоминают, что крайне важно вакцинироваться от COVID—19 при планировании беременности. Если этого не случилось, то ставить прививку можно с 22 недели беременности, проконсультировавшись с врачом.