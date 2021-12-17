Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. На Манежной площади в центре Петербурга завершается подготовка к открытию рождественской ярмарки, первый день работы которой назначен на 18 декабря. Вход на ярмарку будет свободен для всех, а на ярмарочный ледовый каток — по предъявлении сертификатов об иммунном статусе.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге (архивное фото)

Как отметили в Смольном, помимо катка для посетителей будут работать двухъярусная карусель, несколько фотозон с инсталляциями и волшебный паровозик для детей. Все развлечения на ярмарке будут бесплатными.

Основную часть ярмарки займет торговый городок, в котором можно будет приобрести подарки, сувениры и отведать блюда разных стран мира. Оформление рождественской ярмарки будет выдержано в стиле сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана. Ярмарка будет работать каждый день с 18 декабря по 9 января, с 12 до 21 часа. 1 января 2022 года ярмарка начнет свою работу с 14 часов.

Посетители ярмарки должны использовать защитные маски и сохранять социальную дистанцию. Вход на Ледовый каток возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. организаторы ярмарки также приняли меры эпидемической безопасности.

«Все сотрудники привиты. От всех участников ярмарки мы обязательно требуем представление стандартов безопасности, наличие QR-кодов, также они на местах должны соблюдать все противоковидные меры, защитные экраны. Для посетителей в этом году никаких ограничений не будет», — рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» Анна Сильницкая, директор ГБУ «Центр контроля качества товаров, работ и услуг».

В праздничную программу ярмарки также включены выступления профессиональных артистов-аниматоров.