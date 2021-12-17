Брюссель, , 10:40 — REGNUM Предложение Грузии о создании трёхсторонней платформы для урегулирования вопросов между странами Закавказья поддержали в Евросоюзе. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Брюсселе.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотим, чтобы Грузия была представлена в трёхстороннем формате сотрудничества, и в этом вопросе нас поддерживают европейские партнеры», — заявил глава грузинского правительства.

Гарибашвили добавил, что Боррель похвалил руководство Грузии за попытку стать посредником между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, ранее Анкара и Баку выдвинули инициативу создать формат «3+3», который предполагает участие России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии в вопросах по урегулированию ситуации в Закавказье. В Тбилиси заявили, что не будут в этом участвовать. 10 декабря в Москве прошла встреча представителей всех стран предложенного формата, кроме Грузии.

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