Москва, 17 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова возразила главе Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангу Ишингеру, предложившему вооружить Украину, 17 декабря в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

Захарова напомнила, что Ишингер предложил обеспечить «разумное вооружение украинской армии» ради того, чтобы «умерить пыл российской стороны». Это, по его словам, будет означать достижение «промежуточной цели».

Представитель МИД возразила Ишингеру: разве основная проблема Киева заключается в нехватке оружия? Ведь экономика Украины разрушена, никакого общественного согласия нет, госаппарат не работает. Разве она в том, что Киев берёт недостаточно кредитов на закупки оружия у тех, кто их выделяет?

«Даже не спрашиваю, о какой промежуточной цели говорит Ишингер. А вот подход к «окончательному решению украинского вопроса», судя по данному высказыванию немецкого политолога, вырисовывается весьма отчетливо», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, также Ишингер ранее порекомендовал Украине следовать примеру Финляндии, которая входит в ЕС, но не в НАТО.

Читайте также: Глава Мюнхенской конференции дал совет Украине брать пример с Финляндии