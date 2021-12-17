Иркутск, , 10:40 — REGNUM В 2021 году России предстоит принять 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО: она приурочена к 50-летнему юбилею Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия. В связи с чем заместитель председатель российского правительства Виктория Абрамченко выехала в Иркутск, где провела совещание по защите озера Байкал. По её словам, которые цитирует пресс-служба правительства Приангарья, Россия сделает всё, чтобы не допустить включения священного озера в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«На Байкале, в пределах центральной экологической зоны, больше не будет мусора. Населённые пункты, которые располагаются тут, безусловно, будут дальше жить и развиваться, но вот мусор, который будет производиться там в результате деятельности этих населённых пунктов, будет вывозиться за пределы этой особой территории», — отметила вице-премьер.

Она обратила внимание главы региона Игоря Кобзева, что в таких населенных пунктах важно смотреть на наличие очистных сооружений, чтобы они были централизованными.

«Решение проблемных вопросов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Центральной экологической зоне Байкальской территории сейчас крайне важно. Мусор на берегах озера копился годами, мы должны сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию и навести на Байкале порядок. Это и ликвидация несанкционированных свалок, суммарная площадь которых превышает 28 гектаров, рекультивация действующих полигонов и строительство новых, сортировка мусора и вторичное использование сырья. Помимо экологических задач на Байкале необходимо комплексно развивать и населенные пункты. В первую очередь, это Листвянка, затем Слюдянка и Ольхонский район», — считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство положило «под ёлочку» в последний день ушедшего, 2020 года, можно считать настоящим подарком всем «пожирателям Байкала»: утвержденный 31 декабря 2020 года перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, разрешает строительство практически любых объектов.

В связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала: «Священное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством.

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