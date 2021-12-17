Брянск, 17 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Брянской области 17 декабря подтверждено 225 новых случаев заболевания COVID-19, что на один случай меньше предыдущих суток. Лаборатории региона провели уже более 1,2 млн исследований на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

С начала пандемии в Брянской области выявлено 93 517 носителей инфекции. Справились с заражением 87 658 жителей, в том числе 350 — выписаны за минувшие сутки. В летальную статистику внесли ещё 17 записей, всего от осложнений скончались 2 642 пациента.

В регионе проведено 1 202 037 исследований на COVID-19, из них 5 460 тестов проверены за сутки.