Нальчик, 17 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии оказана помощь ребенку, страдающему редким заболеванием. На лечение мальчику потребовалось 20 млн рублей. Денежные средства предоставлены со счетов «Фонда добрых дел». Об этом 16 декабря сообщил глава республики Казбек Коков.

Благотворительность

Рассказывая о работе благотворительной организации, которая была создана весной 2020 года, глава Кабардино-Балкарии отметил, что учредили фонд поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, представители крупного и среднего бизнеса республики. Из собранных средств была оказана помощь людям на лечение, медработникам в ковидных госпиталях, гражданам, нуждающимся в материальной поддержке. Всего за время существования фонда было собрано 47 млн рублей.

«За короткое время было аккумулировано 47 миллионов рублей. Средства пошли на поддержку медиков — работников госпиталей, приобретение средств индивидуальной защиты. За счет средств фонда оказана помощь продуктовыми наборами тысячам людей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В течение 2021 года фонд продолжил свою добрую миссию. Так, в конце марта 20 миллионов рублей были перечислены семье нашего юного земляка, страдающего редким заболеванием», — написал Коков на своей странице в соцсети Instagram.

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