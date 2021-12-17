Асуан, Египет, , 10:51 — REGNUM Авария с участием двух автобусов произошла на туристическом маршруте Абу-Симбел в провинции Асуан на юге Египта. Как сообщает Al-Masry-al-Youm, в ДТП попали два туристических автобуса и легковая машина.

Авария Debbie Waumsley

По информации издания, в результате автокатастрофы пострадали 50 человек и шесть человек погибли. Состояние нескольких из пострадавших остаётся крайне тяжёлым.

В дорожно-транспортной службе провинции Асуан сообщили, что два автобуса столкнулись, когда один из из них направлялся по трассе в сторону Абу-Симбела, а другой двигался ему навстречу в противоположном направлении в сторону Асуана. По информации СМИ, среди пострадавших есть иностранные граждане. Их доставляют в больницу Асуанского медицинского университета.