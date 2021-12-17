Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Петербурге возбуждено второе за четыре дня уголовное дело по факту падения на прохожего наледи с крыши дома в центре города. Также выясняются обстоятельства травмирования на улице еще двоих человек. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Осторожно, сосульки! © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге как минимум четыре человека получили тяжелые травмы после падения наледи и сосулек с неубранных крыш города. Первый случай тяжелого травмирования произошел днем 13 декабря, когда на голову молодой петербурженки с крыши дома на набережной Мойки упала сосулька.

В состоянии комы женщина была госпитализирована в больницу, где сейчас за ее жизнь борются врачи. В тот же день следствие возбудило уголовное дело по статье п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ не отвечающих требованиям безопасности, повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

Второй случай произошел в тот же день на 3-й Советской улице, на 60-летнего мужчину упал снег с крыши, в тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу.

«По данному факту также было возбуждено уголовное дело», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Кроме того, в рамках процессуальных проверок в настоящий момент выясняются обстоятельства травмирования еще двух горожан. 15 декабря на 32-летнюю женщину упала наледь с кровли одного из домов по улице Рубинштейна. Также наледь задела 32-летнего мужчину на Большом проспекте Васильевского острова. Пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.

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