Челябинск, , 10:38 — REGNUM В арбитраж Челябинской области поступил иск о несостоятельности, ответчиком в котором выступает предприятие из сферы производства профилей с помощью холодной штамповки или гибки, — ООО «Магнитогорский машиностроительный завод». Заявление еще не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Ken Teegardin

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Челябинской области обратилась с претензиями на сумму 3 986 113,59 рубля 16 декабря 2021 года. В качестве управляющего предложен участник союза СРО «Стратегия».

Между тем в ноябре 2020 года налоговая служба проиграла один спор с заводом о взыскании задолженности по налогу на добавленную стоимость — около 65 тыс. рублей. Заявитель пропустил срок, отведённый на обращение.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан в июне 2008 года и прописан в п. Приморский Агаповского района. Общество является микропредприятием, то есть в нём работают до 15 человек. Уставный капитал — более 5 млн рублей, директор и владелец — Владимир Кофнов (соучредитель московского клуба акробатического рок-н-ролла).

Напомним, ранее банкротные претензии поступили к заводу металлоконструкций из Иркутской области, среди владельцев которого отметился бывший губернатор Сергей Левченко, а также его дети.