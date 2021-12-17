Москва, 17 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Вес России на мировом рынке энергоносителей значителен, поэтому введение против неё санкций в сфере энергетики маловероятно. Об этом финансист Александр Потавин рассказал 17 декабря агентству «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

По словам Потавина, аналитика ФГ «Финам», теоретически США и ЕС могут применить к России жёсткие санкции в виде запрета на продажу нефти и газа, заморозить российские госактивы за рубежом, отключить страну от системы SWIFT.

Александр Потавин «Санкции против России в сфере энергетики — это наименее вероятный вариант санкций с учетом значительной доли РФ на мировом рынке энергоносителей»

По его словам, ни России, ни Западу крайне невыгоден негативный сценарий развития событий. Самое вероятное — это сохранение текущей ситуации и её последующее улучшение. При этом курс рубля способен показать более хорошую динамику по сравнению с валютами других развивающихся стран.

При более или менее стабильных ценах на нефть марки Brent — $68−78 за баррель — курс рубля укрепится в районе $71,5 и 81,5 евро.

Что касается системы SWIFT, то Россию отключат не от системы платежей, а от системы обмена сообщениями, что затруднит валютные транзакции. Заменой может стать аналог международных систем — Национальная платёжная система, или отечественный аналог SWIFT — система СПФС, добавил он.

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