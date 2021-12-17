Москва, , 10:34 — REGNUM Для долголетия и здоровья необходимо увеличить потребление полезных жиров, таких как оливковое масло, жирная рыба, авокадо, орехи и семена, сообщила специалист по здоровому питанию Холли Зокколан интернет-изданию Express.

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По ее словам, здоровые жиры понижают уровень плохого холестерина, снижают риск сердечных заболеваний и инсульта. Здоровые жиры содержатся в арахисовом масле, соевых бобах, соевом молоке, тофу.

Также эксперт рекомендовала добавлять в свой рацион больше клетчатки, которой особенно наделены бобы, цельнозерновые продукты, морковь и брокколи.

Вместе с тем специалист призвала избегать продуктов с высоким содержанием сахара, в том числе сладкие газированные напитки, пирожные или готовые хлопья. Также необходимо исключить рафинированные растительные масла (соевое, рапсовое и подсолнечное).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нутрициолог Юлия Половинская отметила, что апельсины содержат большое количество полезных веществ, однако являются сильным аллергеном, их сок плохо влияет на зубную эмаль.

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