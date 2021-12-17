Кемерово, , 10:34 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 17 декабря, медицинскую помощь получает 6431 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Отмечается, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 421 человек», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 80 502 случая заражения коронавирусом, 72 424 человека выздоровели, 1647 пациентов скончались.

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