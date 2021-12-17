Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM В Ростовской области приступают к строительству скоростной автомагистрали, которая соединит Каменск-Шахтинский и Ростов-на-Дону. Об этом в ходе инвестиционного послания сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Автобан Superiorpaving.ca

«От Каменска до Ростова [расстояние] больше 120 километров. Между ними фактически появится новая дорога с новыми возможностями. Она останется четырёхполосной, но она уже будет строиться, как автобан. Это другая скорость движения и другое время проезда», — подчеркнул глава региона.

По сути, в автобан превратится участок федеральной трассы М-4 «Дон». Протяженность его превышает 120 км. Подготовкой к реализации крупного проекта занимается государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Росавтодор). Стоимость проекта не уточняется.