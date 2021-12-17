Лос-Анджелес, США, , 10:38 — REGNUM Две женщины обвинили американского актёра Криса Нота в изнасиловании. Об этом 16 декабря сообщил The Hollywood Reporter.

Крис Нот Скриншот с YouTube

Как отмечает СМИ, женщины подверглись насилию с разницей в десять лет — одна в 2004 году, а другая в 2015 году. По словам одной из них, после инцидента ей потребовалась медицинская помощь: «Мне наложили швы. Пришли двое полицейских. Но я не сказала, кто это сделал», — призналась женщина, объяснив своё молчание страхом, что ей никто не поверит.

Крис Нот уже прокомментировал обвинения в свой адрес. «Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встретил много лет назад, даже десятилетий назад, категорически ложны. Наши встречи были по обоюдному согласию. Я не знаю наверняка, почему эти истории всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин», — утверждает актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Крис Нот стал известен благодаря сериалу «Секс в большом городе». Он сыграл в шоу мистера Бига.

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